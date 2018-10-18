عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية القدس المحتلة - سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة فلسطينيين بعد اقتحام عدة مناطق في الضفة الغربية.



وأفادت مصادر اعلامية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من منطقة وادي الجوز بالقدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم كما اعتقلت أربعة آخرين من طولكرم ونابلس والبيرة.



إلى ذلك هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا فلسطينيا من ثلاثة طوابق في مدينة البيرة بالضفة الغربية حيث حاصرت قوات الاحتلال المنطقة قبل أن تبدأ عملية الهدم.



وكانت جرافات الاحتلال قد هدمت أمس ثلاثة منازل للفلسطينيين في القدس المحتلة والخليل ضمن سياسات الاحتلال التنكيلية بحق الفلسطينيين للتضييق عليهم وتهجيرهم من بيوتهم وأرضهم.

سبأ [18/أكتوبر/2018]سبأ