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مصرع وجرح عدد من جنود العدو والمرتزقة في عمليات عسكرية
[18/أكتوبر/2018]
محافظات - سبأ:

لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات هجومية وكسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية .


وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدداً من الجنود السعوديين قتلوا وجرحوا في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية استهدفت موقع مستحدث في نهوقة بنجران .

ودمرت وحدة الهندسة آليتين عسكريتين في كمين محكم بموقع الطلعة ومصرع وجرح من كانوا على متنهما .

وفي جيزان نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على موقع ثاهر الجمل قبالة جبل قيس ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ، ودكت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق جبل الدود .

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة قبالة منفذ علب وفي موقع سهوة بعسير محققاً إصابات مباشرة .

وفي جبهة الساحل الغربي تكبد الغزاة و المرتزقة قتلى وجرحى بينهم قيادات في عملية إغارة على مواقعهم في منطقة كيلو 16 ، ودمرت وحدة الهندسة آلية لهم في الجبلية .

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة في عملية إغارة على مواقعهم بمديرية حيفان في محافظة تعز ، و تم تدمير مدرعة عسكرية في جبهة الأعبوس بالمديرية ومصرع من كانوا على متنها .

وذكر المصدر أنه تم كسر زحف واسع للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان في منطقة المفاليس بحيفان وتكبيدهم خسائر في العديد والعتاد واغتنام أسلحة , ، كما تم كسر زحف آخر للمرتزقة في تبيشعة بجبل حبشي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأفاد المصدر أن عملية إغارة للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة بمديرية المصلوب محافظة الجوف أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، و تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف ومصرع وإصابة من كانوا على متنها .

وقصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعاً كبيراً لأفراد وآليات المرتزقة في مديرية الغيل بالمحافظة نفسها وكبدتهم خسائر في العديد والعتاد ، فيما تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة في مجمع الحزم .

ولفت المصدر إلى أن المدفعية دكت تجمعات المرتزقة في الشريجة بكرش في محافظة لحج محققة إصابات مباشرة .

و أسفرت عملية هجومية على مواقع المرتزقة في عدد من المواقع جنوب القرن بمديرية نهم عن مصرع وإصابة العديد منهم ، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة إثر تفجير في المجاوحة والحول بالمديرية .

سبأ
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