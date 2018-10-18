محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في عملية قنص وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان محافظات - سبأ:

استمر العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته في استهداف المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة أربعة .



وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن برصاصة قناص مرتزق في منطقة الكبيب بمديرية مقبنة محافظة تعز .



و ذكر المصدر أن ثلاثة مواطنين أصيبوا جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديريتي شدا و رازح الحدوديتين بمحافظة صعدة ، في حين شن طيران العدوان غارة على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ست غارات على منازل المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة .

سبأ [18/أكتوبر/2018]سبأ