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آخر تحديث: الخميس، 18 - أكتوبر - 2018 الساعة 09:20:31ص
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  محلي
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين في عملية قنص وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان
[18/أكتوبر/2018]
محافظات - سبأ:

استمر العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته في استهداف المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة أربعة .


وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن برصاصة قناص مرتزق في منطقة الكبيب بمديرية مقبنة محافظة تعز .

و ذكر المصدر أن ثلاثة مواطنين أصيبوا جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديريتي شدا و رازح الحدوديتين بمحافظة صعدة ، في حين شن طيران العدوان غارة على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ست غارات على منازل المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة .

سبأ
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