اجتماع بالحديدة يناقش سبل السيطرة على الكوليرا

الحديدة - سبأ :

ناقش اجتماع مشترك لكتلة المياه ومكتب الصحة بمحافظة الحديدة أسباب إنتشار وتفشي الكوليرا في مديرية الحالي بمركز المحافظة وعدد من المديريات وسبل السيطرة عليه .





وأستعرض الإجتماع الذي ضم مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الرحمن جار الله،ووكيل الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عبد الكريم السفياني ومدير مديرية الحالي عبد المنعم الرفاعي وممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة في المحافظة ، تدخلات هيئة الموارد ومياه الريف ودور المنظمات للحد من إنتشار المرض في المحافظة.

وأكد الإجتماع على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة أسباب إنتشار بؤر المرض ووضع المعالجات المناسبة للقضاء عليها بالتنسيق بين كتلة المياه ومكتب الصحة والمنظمات العاملة في المحافظة.

وأقر الإجتماع تشكيل لجان مشتركة من مياه الريف والموارد المائية والتثقيف الصحي بمكتب الصحة لتنفيذ برنامج متكامل لمواجهة المرض.

وخلال الإجتماع استعرض مدير الترصد الوبائي الدكتور محمد الفقيه تقريرا عن حالات الإصابة المؤكدة والوفيات في عدد من المديريات.. حيث أشار إلى أن الحالات الموجبة المثبتة في مديرية الحالي خلال شهر سبتمبر الماضي 211 حالة .

ولفت إلى أن حالات الوفيات منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر الماضي بلغت 36 حالة منها 8 حالات في مديرية جبل رأس ، و 4 حالات في كل من مديريتي الحالي والمنيرة ، و 3 حالات في كل من باجل والزيدية والضحي ، وحالتين في كل من الزهرة واللحية والسخنة والميناء وبرع، وحالة وأحدة في مديرية المراوعة.

حضر الإجتماع نائب مدير عام مكتب الصحة الدكتور محمد قطقط ورئيس وحدة الطوارئ بمحور تهامة وائل عبده الوعيل ومدراء الصحة في مديريات الحالي و الحوك .

[17/أكتوبر/2018]سبـأ