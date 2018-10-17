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مناقشة تدخلات منظمة رعاية الأطفال الدولية في القطاع الصحي بالحديدة
[17/أكتوبر/2018]
الحديدة - سبأ :

عقد بمحافظة الحديدة اليوم، اجتماع ضم مدير مكتب الصحة العامة والسكان عبد الرحمن جار الله ومدير مكتب منظمة رعاية الأطفال الدولية - الحديدة الدكتورة مريم دوغاني؛ بحضور وكيل المحافظة لشؤون الثقافة والإعلام علي قشر.

ناقش الاجتماع تدخلات المنظمة في القطاع الصحي بالمحافظة، وإجراءات تنفيذ مشروع طوارئ توليدية (Emoc) بمستشفى السلخانة بمديرية الحالي والذي تنفذه المنظمة بدعم وتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

واستعرض الإجتماع إجراءات تنفيذ مشروع طوارئ توليدية أولية ( BEmoc) في ثلاثة مرافق صحية بدعم منظمة رعاية الأطفال.

وتطرق الإجتماع إلى الجوانب المتصلة بدعم وتأهيل مركز حكومي خاص بالصحة الإنجابية لتطوير منظومة الصحة الإنجابية من خلال تدريب وتأهيل القابلات العاملات في 25 مرفقا صحيا مدعوم من منظمة رعاية الأطفال الدولية في عدد من مديريات المحافظة على مدى عامين من تاريخ بدء التشغيل.

حضر الإجتماع نائبا مدير مكتب الصحة الدكتور محمد قطقط والمهندس بدران العيدروس وضابط مشروع الصحة بمنظمة رعاية الأطفال خالد سعيد مشرعي .

سبـأ
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