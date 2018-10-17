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وكيل المحويت يتفقد سير العمل بمركز معالجة وباء الكوليرا
[17/أكتوبر/2018]
المحويت - سبأ :

تفقد وكيل محافظ المحويت العميد عبدالقادر الماخذي اليوم سير العمل في مركز مكافحة مرض الكوليرا في المستشقی الجمهوري.



وفي الزيارة أطلع علی طبيعة الخدمات الصحية ومستوی العناية بالمرضى، وقدرة المركز الإستيعابية للحالات الوافدة من كافة مديريات المحافظة.

واستمع من مدير المستشفی الجمهوري الدكتور عبدالناصر الذاري إلی إيضاح عن سير العمل بالمركز ومستوى انضباط الكادر الصحي والعاملين وطبيعة الصعوبات التي يواجهها.

كما استعرض الذاري آلية التواصل مع المنظمات والجهات الرسمية لمتابعة توفير احتياجات المركز لضمان استقبال ومعالحة الحالات المصابة بالمرض والتي تتزايد بشكل يومي.

وأشاد الوكيل الماخذي بجهود طواقم العمل بالمركز وأداءهم الانساني المتواصل رغم التحديات الراهنة .. مؤكدا أهمية تفعيل حملات التوعية لتثقيف المجتمع صحيا بكيفية الوقاية من وباء الكوليرا.

سبـأ
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