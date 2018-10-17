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رحلة للأطفال المصابين بالسرطان إلى مصنع اسمنت عمران
[17/أكتوبر/2018]
عمران - سبأ :

نظمت جمعية حماية الطفولة بمحافظة عمران اليوم رحلة للأطفال المصابين بالسرطان وذويهم إلى مصنع إسمنت عمران ضمن فعاليات مهرجان بسمة أمل الذي تنظمه بالشراكة مع المصنع .

تعرف الأطفال خلال الزيارة على مرافق المصنع وعمليات الإنتاج ، وتسلموا مبالغ مالية مساهمة من المصنع في تخفيف معاناتهم وتلبية احتياجاتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن .

وأوضح نائب رئيس جمعية حماية الطفولة محمد الموهبي أن المهرجان يهدف إلى رفع الوعي العام بمرض السرطان وتثقيف الأسر وتعزيز دور المجتمع في دعم الأطفال المصابين وخلق البيئة الداعمة لهم ولذويهم نفسياً و اجتماعياً ومادياً .

وأشار إلى أن الرحلة أسهمت في رسم البسمة على وجوه الأطفال ورفع معنوياتهم وإخراجهم من عزلتهم .

من جانبه دعا نائب مدير عام مصنع اسمنت عمران محمد الصريمي رجال المال والأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء إلى تقديم الدعم والمساندة لمرضى السرطان خاصة الأطفال وكذا مساعدة أسر المرضى في مواجهة المرض وتكاليفه الباهظة.

وذكر أن المصنع يقوم بعمل مبادرات إنسانية للمحتاجين والنازحين والمرضى في حدود الإمكانات المتاحة ، مؤكدا أن إدارة المصنع تبذل قصارى جهدها في هذا الجانب باعتباره واجب إنساني وأخلاقي.

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