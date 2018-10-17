ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 17 - أكتوبر - 2018 الساعة 09:10:41م
تعيين الحاوري مستشارا للمجلس السياسي الأعلى وزرعه قائدا للمنطقة السادسة
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (171) لسنة 2018م بتعيين اللواء الركن محمد يحيى غالب الحاوري مستشارا للمجلس السياسي الأعلى.
جيش الكيان الصهيوني يصعد من إنتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة
صعّد جيش الكيان الصهيوني اليوم الأربعاء من انتهاكاته بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.
اجتماع بوزارة الصناعة يناقش الإجراءات الكفيلة بدعم البنك المركزي
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا ضم وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني وكبار تجار الاستيراد والتصدير.
غدا .. إنطلاق بطولة 14 أكتوبر لكرة القدم بصنعاء
تنطلق غدا بنادي الأهلي بصنعاء بطولة 14 أكتوبر لكرة القدم، ينظمها نادي وحدة صنعاء.
آخر الأخبار:
رحلة للأطفال المصابين بالسرطان إلى مصنع اسمنت عمران
صندوق النظافة بصنعاء يستكمل المرحلة الأولى من تشجير عدد من الشوارع
صد زحف لمرتزقة العدوان وتدمير مدرعة تابعة لهم في حيفان بتعز
عمران : حفل تخرج الدفعة الأولي من معلمات الريف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
عمران : حفل تخرج الدفعة الأولي من معلمات الريف
[17/أكتوبر/2018]
عمران - سبأ :

احتفلت محافظة عمران اليوم بتخرج الدفعة الأولى من معلمات الريف تحت شعار " دفعة الصمود" ، بحضور المحافظ الدكتور فيصل جعمان وأمين عام المجلس المحلي الشيخ صالح المخلوس.

وتضم الدفعة 119 معلمة موزعات على مديريات (مسور ، السودة ، السود ، القفلة ، صوير والعشة ).

وفي الحفل الذي نظمه مكتب التربية والتعليم والمعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين هنأ عميد المعهد خالد مسعود الخريجات متننيا لهن التوفيق والنجاح .

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي سعى في الثلاث السنوات إلى تدريب و تأهيل المعلمات من المديريات الست المستهدفة على دليل تدريبي يتضمن 38 مادة تدريبية .

واضاف ان البرنامج هدف إلى رفع مستواهن العلمي والمهني والثقافي إلى مستوى الدبلوم المتوسط - دبلوم معلم صف - لتمكينهن من التعامل مع الطلاب والطالبات وفق الأسس العلمية والتربوية .

فيما أكد وكيل وزارة التربية لقطاع المناهج والتدريب محمد طاهر انعم ووكيل المحافظة حسن الاشقص ومدير التربية احمد الشهاري، أهمية تأهيل وتدريب معلمات الريف للمساهمة في رفع مستوى التحاق الفتاة الريفية بالتعليم .

وحثوا الخريجات على المثابرة في أداء رسالتهن لإعداد جيل متسلح بالعلم قادر على مواجهة التحديات والتغلب عليها ، مشيدين بجهود مكتب التربية والمعهد العالي لتدريب المعلمين في دعم استمرار العملية التعليمية.

وفي ختام الحفل الذي حضره وكيل وزارة التربية المساعد بقطاعي المناهج والتوجية والتدريب والتأهيل احمد عباس وعدد من المسؤولين بوزارة التربية ومكتبها بعمران ، كرمت الخريجات وداعمي برنامج التدريب بالشهادات التقديرية.



سبـأ
  المزيد من (محلي)
رحلة للأطفال المصابين بالسرطان إلى مصنع اسمنت عمران
صندوق النظافة بصنعاء يستكمل المرحلة الأولى من تشجير عدد من الشوارع
صد زحف لمرتزقة العدوان وتدمير مدرعة تابعة لهم في حيفان بتعز
هيئة مستشفى ذمار تتسلم شحنة أدوية من الصليب الأحمر لمركز الغسيل
اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لاستعراض الأعمال المنجزة للحد من الكوليرا
هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية تدين تأخر إغاثة المتضررين من إعصار لبان
وقفة قبلية في عزلة شعب يافع بريف إب ضد العدوان وسياساته
مديرية صنعاء القديمة تدعم الجبهات بقافلة دوائية وملابس شتوية
مناقشة إجراءات تنمية الإيرادات الضريبية في تعز
تكريم الأديب العقاب والناشطة الحكيم بدرع الثقافة بإب
العدوان السعودي على اليمن
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على منازل المواطنين بالحديدة
[17/أكتوبر/2018]
استشهاد اثنين من أبناء قبيلة عبيدة برصاص قوات الاحتلال الإماراتية
[15/أكتوبر/2018]
أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين جراء القصف على صعدة
[15/أكتوبر/2018]
استشهاد مواطن بقذيفة لمرتزقة العدوان وغارات على صعدة والحديدة
[15/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by