عمران : حفل تخرج الدفعة الأولي من معلمات الريف

عمران - سبأ :

احتفلت محافظة عمران اليوم بتخرج الدفعة الأولى من معلمات الريف تحت شعار " دفعة الصمود" ، بحضور المحافظ الدكتور فيصل جعمان وأمين عام المجلس المحلي الشيخ صالح المخلوس.



وتضم الدفعة 119 معلمة موزعات على مديريات (مسور ، السودة ، السود ، القفلة ، صوير والعشة ).



وفي الحفل الذي نظمه مكتب التربية والتعليم والمعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين هنأ عميد المعهد خالد مسعود الخريجات متننيا لهن التوفيق والنجاح .



وأشار إلى أن البرنامج التدريبي سعى في الثلاث السنوات إلى تدريب و تأهيل المعلمات من المديريات الست المستهدفة على دليل تدريبي يتضمن 38 مادة تدريبية .

واضاف ان البرنامج هدف إلى رفع مستواهن العلمي والمهني والثقافي إلى مستوى الدبلوم المتوسط - دبلوم معلم صف - لتمكينهن من التعامل مع الطلاب والطالبات وفق الأسس العلمية والتربوية .



فيما أكد وكيل وزارة التربية لقطاع المناهج والتدريب محمد طاهر انعم ووكيل المحافظة حسن الاشقص ومدير التربية احمد الشهاري، أهمية تأهيل وتدريب معلمات الريف للمساهمة في رفع مستوى التحاق الفتاة الريفية بالتعليم .

وحثوا الخريجات على المثابرة في أداء رسالتهن لإعداد جيل متسلح بالعلم قادر على مواجهة التحديات والتغلب عليها ، مشيدين بجهود مكتب التربية والمعهد العالي لتدريب المعلمين في دعم استمرار العملية التعليمية.

وفي ختام الحفل الذي حضره وكيل وزارة التربية المساعد بقطاعي المناهج والتوجية والتدريب والتأهيل احمد عباس وعدد من المسؤولين بوزارة التربية ومكتبها بعمران ، كرمت الخريجات وداعمي برنامج التدريب بالشهادات التقديرية.





[17/أكتوبر/2018]سبـأ