محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة مستشفى ذمار تتسلم شحنة أدوية من الصليب الأحمر لمركز الغسيل ذمار - سبأ :

تسلمت هيئة مستشفى ذمار العام اليوم شحنة أدوية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كدفعة ثانية ضمن مشروع تبنته لدعم مركز الغسيل الكلوي بالهيئة.



وأوضح رئيس الهيئة الدكتور جمال حسن الشامي أن الشحنة تشمل خمسة آلاف جلسة غسيل كلوي، تغطي احتياجات المركز لمدة شهرين.



وأشار إلى أن الشحنة تأتي في إطار مشروع تبنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتشغيل المركز لمدة عام كامل.. مبينا أن المشروع يتضمن توفير احتياجات المركز من المحاليل والأدوية والمستلزمات الخاصة بجلسات الغسيل الكلوي بما يضمن تشغيله وتقديم خدماته الإنسانية بشكل مستمر.



وأشاد الدكتور الشامي بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية، وبمبادرتها في توفير احتياجات مركز الغسيل الكلوي والإسهام في التخفيف من معاناة المرضى المهددين بالموت بسبب نفاذ جلسات الغسيل.



ودعا الشامي المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالصحة للتدخل العاجل لدعم جهود هيئة مستشفى ذمار العام في تشغيل الطوارئ التوليدية والعناية المركزة وقسم الجراحة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية والصحية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



فيما أشار نائب رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الحداء إلى ما يواجهه المراكز والأقسام الطبية في الهيئة من ضغوط نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية، إلى جانب الارتفاع المتزايد لأعداد المستفيدين من خدمات الهيئة بمختلف الأقسام الطبية.



ولفت إلى أن الشحنة تعتبر دعم مكمل لما تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر من منح في الجوانب الصحية للهيئة.



من جانبه أشار رئيس مركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى ذمار العام الدكتور محمد رقبان إلى أن الهيئة ستبدأ الأسبوع المقبل تشغيل 18 كرسي كانت متوقفة إلى جانب 12 كرسي تعمل حاليا لجلسات الغسيل بعد توفر الاحتياجات الأساسية لتشغيلها.



ولفت إلى أن تشغيل 30 كرسي غسيل كلوي سيعمل على تغطية 200 مريض بالفشل الكلوي مسجلين في المركز بشكل ثابت، إلى جانب المسجلين في قائمة الانتظار والذي يبلغ عددهم نحو 90 مريضا.

سبـأ [17/أكتوبر/2018]سبـأ