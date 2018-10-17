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هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية تدين تأخر إغاثة المتضررين من إعصار لبان
[17/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

أدانت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث استغلال تحالف العدوان لإعصار "لبان" ورفضه طلب سلطنة عمان إجلاء العالقين ومساعدتهم .


وأشارت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى تباطؤ المنظمات الإغاثية الدولية وتأخرها في إجلاء العالقين من أبناء المهرة الذين تعرضوا لكارثة إنسانية جراء إعصار لبان الذي ضرب المحافظة وتسبب في غرق مساحات كبيرة منها وجرف السيول مساحات شاسعة من الأرضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وتهدم المنازل وتشريد الآلاف من الأسر.

ودعت الهيئة الوطنية المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة القيام بدورها وسرعة تقديم المساعدات للعالقين من السكان وإيواء المتضررين جراء الإعصار وتقديم كل وسائل الإيواء والإغاثة للتخفيف من معاناتهم.

وأكد البيان أهمية تنسيق الجهود لإيصال المتطلبات الإغاثية من الإيواء والغذاء والرعاية الصحية بما يضمن الاستجابة للاحتياجات للمواطنين المتضررين.

سبأ
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