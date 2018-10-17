وقفة قبلية في عزلة شعب يافع بريف إب ضد العدوان وسياساته إب-سبأ:

ندد أبناء عزلة شعب يافع في مديرية ريف إب اليوم بالحرب الاقتصادية وسياسة التجويع التي يمارسها العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني



وأكد أبناء شعب يافع في وقفة قبلية أن العدوان لم يكتف بالجرائم الممنهجة التي يرتكبها يومياً منذ نحو أربع السنوات ، بل لجأ إلى عقاب الشعب اليمني بأكمله والسعي لقتله جوعا وحصارا بتواطئ من المجتمع الدولي ومنظماته التي تدعي صون حقوق الإنسان.



ودعا المشاركون أبناء اليمن إلى انتزاع حقهم المشروع في العيش الكريم والحرية والكرامة .. موضحين أن سياسة التجويع وتدمير الاقتصاد وإضعاف العملة الوطنية ومد أنابيب النفط وإغلاق المنافذ والمطارات ستزيد اليمنيين عزما على الصمود والمواجهة حتى تحقيق النصر .







سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ