رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فريق الشهيد الملصي يفوز بكأس الرئيس الشهيد الصماد بالإصلاحية المركزية صنعاء-سبأ:

نظمت بالإصلاحية المركزية بصنعاء اليوم مباراة لكرة القدم بين فريقي الشهيد الملصي والإصلاحية على كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد.



وفي المباراة التي تأتي ضمن برنامج التأهيل والإصلاح لنزلاء الإصلاحية المركزية بالأمانة وتزامنا مع الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية .. أشار رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء عبد الله الهادي إلى أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية في الإصلاحية بما يسهم في تنمية قدرات نزلائها .



فيما أشاد مدير الإصلاحية المركزية بصنعاء العميد محمد المأخذي بدور ورعاية وتشجيع قيادة مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية ودعمها لإقامة مثل هذه الأنشطة الرياضية .



وكان فريق الشهيد الملصي فاز على فريق الإصلاحية بالضربات الترجيح .



عقب ذلك تم تكريم فريق الشهيد الملصي بكأس المركز الأول وميداليات ذهبية وفريق الإصلاحية بميداليات فضية.



حضر المباراة مدير المشاريع بالمصلحة العقيد محمد عطف الله ومدير الرقابة بالمصلحة المقدم محمد المؤيد وسكرتير رئيس المصلحة المقدم ماجد الهادي وعدد من منتسبي قيادة الإصلاحية وضباطها.

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ