ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 17 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:40:12م
مجلس القضاء الأعلى يطلع على تقريري أداء وزارة العدل والنيابة العامة
اطلع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، على تقرير الأداء لوزارة العدل المرفوع من وزير العدل وكذا تقرير الأداء للنيابة العامة المرفوع من النائب العام.
جيش الكيان الصهيوني يصعد من إنتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة
صعّد جيش الكيان الصهيوني اليوم الأربعاء من انتهاكاته بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.
اجتماع بوزارة الصناعة يناقش الإجراءات الكفيلة بدعم البنك المركزي
عقد بوزارة الصناعة والتجارة اليوم اجتماعا ضم وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني وكبار تجار الاستيراد والتصدير.
غدا .. إنطلاق بطولة 14 أكتوبر لكرة القدم بصنعاء
تنطلق غدا بنادي الأهلي بصنعاء بطولة 14 أكتوبر لكرة القدم، ينظمها نادي وحدة صنعاء.
آخر الأخبار:
اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لاستعراض الأعمال المنجزة للحد من الكوليرا
هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية تدين تأخر إغاثة المتضررين من إعصار لبان
وقفة قبلية في عزلة شعب يافع بريف إب ضد العدوان وسياساته
فريق الشهيد الملصي يفوز بكأس الرئيس الشهيد الصماد بالإصلاحية المركزية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
فريق الشهيد الملصي يفوز بكأس الرئيس الشهيد الصماد بالإصلاحية المركزية
[17/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

نظمت بالإصلاحية المركزية بصنعاء اليوم مباراة لكرة القدم بين فريقي الشهيد الملصي والإصلاحية على كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد.


وفي المباراة التي تأتي ضمن برنامج التأهيل والإصلاح لنزلاء الإصلاحية المركزية بالأمانة وتزامنا مع الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية .. أشار رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء عبد الله الهادي إلى أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية في الإصلاحية بما يسهم في تنمية قدرات نزلائها .

فيما أشاد مدير الإصلاحية المركزية بصنعاء العميد محمد المأخذي بدور ورعاية وتشجيع قيادة مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية ودعمها لإقامة مثل هذه الأنشطة الرياضية .

وكان فريق الشهيد الملصي فاز على فريق الإصلاحية بالضربات الترجيح .

عقب ذلك تم تكريم فريق الشهيد الملصي بكأس المركز الأول وميداليات ذهبية وفريق الإصلاحية بميداليات فضية.

حضر المباراة مدير المشاريع بالمصلحة العقيد محمد عطف الله ومدير الرقابة بالمصلحة المقدم محمد المؤيد وسكرتير رئيس المصلحة المقدم ماجد الهادي وعدد من منتسبي قيادة الإصلاحية وضباطها.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
الإسباني فابريجاس يدخل موسوعة جينيس بإنجاز كروي
غدا .. إنطلاق بطولة 14 أكتوبر لكرة القدم بصنعاء
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوجه اتهامات للإتحاد الروماني للعبة
اختيار لاعب منتخب كرة الطاولة إبراهيم جبران ضمن فريق الأمل العالمي
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوجه اتهاما لمورينيو بسبب كلمات مسيئة
انطلاق دوري السلة الأمريكي اليوم بوجود أكثر من 100 لاعب أجنبي
قمة مرتقبة بين فرنسا وألمانيا ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم
دوري الأمم الأوروبية..إنجلترا تفاجئ إسبانيا بثلاثية في عقر دارها
ستيفنز تتأهل للبطولة الختامية للتنس لأول مرة
إيطاليا تحقق فوزها الأول بدوري الأمم الأوروبية
العدوان السعودي على اليمن
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على منازل المواطنين بالحديدة
[17/أكتوبر/2018]
استشهاد اثنين من أبناء قبيلة عبيدة برصاص قوات الاحتلال الإماراتية
[15/أكتوبر/2018]
أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين جراء القصف على صعدة
[15/أكتوبر/2018]
استشهاد مواطن بقذيفة لمرتزقة العدوان وغارات على صعدة والحديدة
[15/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by