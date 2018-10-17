صنعاء القديمة تدعم الجبهات بقافلة دوائية وملابس شتوية

صنعاء-سبأ:

سيًر أبناء مديرية صنعاء القديمة بأمانة العاصمة اليوم قافلة دوائية وملابس شتوية دعماً للمرابطين في الجبهات .





حيث شملت أكثر من 70 كرتون من الأدوية المتنوعة مقدمة من أبناء المديرية وكميات من الملابس الشتوية قدمتها أسر الشهيد عمار الذيبة .





وفي مراسيم تسيير القافلة بحضور وكيلا أمانة العاصمة علي السقاف وعلي القفري، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء لقطاع الخدمات محمود الجنيد، بعطاء أبناء صنعاء القديمة وصمودهم في مواجهة العدوان .





وثمن الجنيد، استمرار مواقف أبناء أمانة العاصمة في تسيير قوافل البذل والعطاء لمختلف الجبهات ورفدها بالمقاتلين.. مشيداً بعطاء أسرة الشهيد عمار الذيبة.





وحث الجميع على مضاعفة جهود تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وعوامل الصمود والثبات في مواجهة العدوان ورفد مختلف الجبهات .

من جانبه ثمن عضو مجلس الشورى خالد المداني، كافة المواقف المشرفة والتفاعل الايجابي لأبناء مديريات أمانة العاصمة في الدفاع الأرض والعرض.





وأشار إلى اهمية تعزيز مبادئ التعاون والتكافل الاجتماعي في استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان وتصعيده المستمر وحربه الاقتصادية .







فيما اكدت كلمة أمانة العاصمة القاها الوكيل المساعد عبدالكريم الحوثي، استمرار ابناء العاصمة في تسيير قوافل الدعم ورفد الجبهات بالمقاتلين حتى تحقيق النصر.





من جانبه نوه عضو المجلس المحلي بالأمانة محمد العزيري ومدير مديرية صنعاء القديمة احمد الصماط، بصمود وثبات أبناء مديرية صنعاء القديمة في الااستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال .. مثمنين تضحيات اسر الشهداء من أبناء المديرية.





حضر تسيير القافلة مدير عام شرطة مرور أمانة العاصمة العميد علي الوشلي، وعدد من اعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية والمشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية بالمديرية .

[17/أكتوبر/2018]سبأ