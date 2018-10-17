ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 17 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:17:59م
مجلس القضاء الأعلى يطلع على تقريري أداء وزارة العدل والنيابة العامة
اطلع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، على تقرير الأداء لوزارة العدل المرفوع من وزير العدل وكذا تقرير الأداء للنيابة العامة المرفوع من النائب العام.
جيش الكيان الصهيوني يصعد من إنتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة
صعّد جيش الكيان الصهيوني اليوم الأربعاء من انتهاكاته بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 81.67 دولار للبرميل
واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الرابعة اليوم الأربعاء مدعومة ببيانات لقطاع النفط أظهرت انخفاضاً مفاجئاً في مخزونات الخام الأمريكية.
غدا .. إنطلاق بطولة 14 أكتوبر لكرة القدم بصنعاء
تنطلق غدا بنادي الأهلي بصنعاء بطولة 14 أكتوبر لكرة القدم، ينظمها نادي وحدة صنعاء.
آخر الأخبار:
فريق الشهيد الملصي يفوز بكأس الرئيس الشهيد الصماد بالإصلاحية المركزية
صنعاء القديمة تدعم الجبهات بقافلة دوائية وملابس شتوية
مناقشة إجراءات تنمية الإيرادات الضريبية في تعز
تكريم الأديب العقاب والناشطة الحكيم بدرع الثقافة بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
صنعاء القديمة تدعم الجبهات بقافلة دوائية وملابس شتوية
[17/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

سيًر أبناء مديرية صنعاء القديمة بأمانة العاصمة اليوم قافلة دوائية وملابس شتوية دعماً للمرابطين في الجبهات .



حيث شملت أكثر من 70 كرتون من الأدوية المتنوعة مقدمة من أبناء المديرية وكميات من الملابس الشتوية قدمتها أسر الشهيد عمار الذيبة .



وفي مراسيم تسيير القافلة بحضور وكيلا أمانة العاصمة علي السقاف وعلي القفري، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء لقطاع الخدمات محمود الجنيد، بعطاء أبناء صنعاء القديمة وصمودهم في مواجهة العدوان .



وثمن الجنيد، استمرار مواقف أبناء أمانة العاصمة في تسيير قوافل البذل والعطاء لمختلف الجبهات ورفدها بالمقاتلين.. مشيداً بعطاء أسرة الشهيد عمار الذيبة.



وحث الجميع على مضاعفة جهود تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وعوامل الصمود والثبات في مواجهة العدوان ورفد مختلف الجبهات .
من جانبه ثمن عضو مجلس الشورى خالد المداني، كافة المواقف المشرفة والتفاعل الايجابي لأبناء مديريات أمانة العاصمة في الدفاع الأرض والعرض.



وأشار إلى اهمية تعزيز مبادئ التعاون والتكافل الاجتماعي في استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان وتصعيده المستمر وحربه الاقتصادية .



فيما اكدت كلمة أمانة العاصمة القاها الوكيل المساعد عبدالكريم الحوثي، استمرار ابناء العاصمة في تسيير قوافل الدعم ورفد الجبهات بالمقاتلين حتى تحقيق النصر.



من جانبه نوه عضو المجلس المحلي بالأمانة محمد العزيري ومدير مديرية صنعاء القديمة احمد الصماط، بصمود وثبات أبناء مديرية صنعاء القديمة في الااستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال .. مثمنين تضحيات اسر الشهداء من أبناء المديرية.



حضر تسيير القافلة مدير عام شرطة مرور أمانة العاصمة العميد علي الوشلي، وعدد من اعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية والمشائخ والعقال والشخصيات الاجتماعية بالمديرية .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة إجراءات تنمية الإيرادات الضريبية في تعز
تكريم الأديب العقاب والناشطة الحكيم بدرع الثقافة بإب
وزير الصناعة يتفقد مصنع الغزل والنسيج
تفقد عملية صرف المستحقات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي بعمران
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في جبهة نهم
مجلس القضاء الأعلى يطلع على تقريري أداء وزارة العدل والنيابة العامة
محافظ حجة يلتقي المنسق الميداني لمنظمة أطباء بلا حدود الإسبانية
واحدية الثورة اليمنية في ندوة علمية بجامعة إب
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بالجوف
انعقاد اللقاء التشاوري الزراعي الأول بمحافظة الحديدة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على منازل المواطنين بالحديدة
[17/أكتوبر/2018]
استشهاد اثنين من أبناء قبيلة عبيدة برصاص قوات الاحتلال الإماراتية
[15/أكتوبر/2018]
أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين جراء القصف على صعدة
[15/أكتوبر/2018]
استشهاد مواطن بقذيفة لمرتزقة العدوان وغارات على صعدة والحديدة
[15/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by