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مناقشة إجراءات تنمية الإيرادات الضريبية في تعز
[17/أكتوبر/2018]
تعز-سبأ:

عقد اليوم بمحافظه تعز اجتماع ضم المحافظ أمين علي البحر ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي.


ناقش الاجتماع الإجراءات والضوابط الكفيلة بتنمية وضبط الإيرادات الضريبية والسبل الكفيلة بمعالجة المعوقات التي تواجه العمل الضريبي في ظل العدوان والحصار .

وأكد المحافظ البحر أهمية تحسين مستوى الأداء الضريبي وتنمية الإيرادات الضريبية وفقاً للقانون والالتزام بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي أولا بأول ، لافتاً إلى حرص السلطة المحلية على دعم وتنمية الإيرادات الضريبية بالمحافظة .

وشدد على متابعة الضرائب المستحقة لدى المكلفين والوصول إلى الوعاء الضريبي الحقيقي ومد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين والعمل على تسهيل الإجراءات أمامهم بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني .

من جانبه أكد رئيس مصلحة الضرائب أهمية تظافر الجهود لتطوير العمل الضريبي مثمنا جهود السلطة المحلية في مواكبه جهود العمل الضريبي.

سبأ
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