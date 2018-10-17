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تكريم الأديب العقاب والناشطة الحكيم بدرع الثقافة بإب
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تكريم الأديب العقاب والناشطة الحكيم بدرع الثقافة بإب
[17/أكتوبر/2018]
إب-سبأ:



كرم مكتب الثقافة بمحافظة إب اليوم الأديب والمؤرخ الفقيد مصلح محمد العقاب والناشطة الحقوقية ومنسقة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في إب وفاء عبدالفتاح الحكيم بدرع الثقافة.




وفي الفعالية التكريمية التي نظمت بالتعاون مع مؤسسة أماس للإنتاج الفني، بحضور عدد من الأدباء والناشطين والإعلاميين بالمحافظة .. أشاد وكيل المحافظة الدكتور علي الزنم بحرص مكتب الثقافة على تكريم المبرزين في مجالات الأدب والفكر والفنون الثقافية لتحفيزهم على مزيد من العطاء والإبداع.

وحث مكتب الثقافة العمل على توثيق النتاج الثقافي وحفظ حقوق ملكية المبدعين والسعي لطباعة إصداراتهم لرفد المكتبات العامة بالعناوين الجديدة التي ستزود الباحثين والدارسين بالمعارف والمعلومات التي يحتاجونها لإنجاز أبحاثهم المختلفة.

من جانبه اعتبر مدير مكتب الثقافة بالمحافظة عبدالحكيم مقبل، تكريم الأديب العقاب والناشطة الحكيم، تكريما لكل الأدباء والمؤرخين والناشطين في مختلف المجالات .. مبينا أن الفعالية تأتي تواصلا للفعاليات النوعية التي يقيمها المكتب.

وأشاد مقبل بدعم مؤسسة أماس للإنتاج الفني لعدد من الفعاليات الثقافية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الثقافي.

سبأ
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