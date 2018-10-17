محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصناعة يتفقد مصنع الغزل والنسيج صنعاء-سبأ:

تفقد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة اليوم ومعه نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي وعضو مجلس الشورى يحيى علي الحباري ، مصنع الغزل والنسيج بأمانة العاصمة .





واطلع الوزير الدرة على سير العمل والترتيبات الجارية لإعادة تشغيل عدد من اقسام المصنع.





وناقش مع رئيس المؤسسة العامة للغزل والنسيج عبد الإله شيبان المواضيع المتعلقة بتعاقدات المصنع مع عدد من الجهات الداعمة لشراء منتجات المصنع ومنها الشركة اليمنية للصناعات الغذائية بيفكو.





وخلال الزيارة أعلن عضو مجلس الشوري يحيى الحباري عن تبرعه بسبعة ملايين و 500 ألف ريال لصيانة بعض منشآت المصنع.



سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ