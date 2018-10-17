محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد عملية صرف المستحقات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي بعمران عمران -سبأ :

اطلع وكيل محافظة عمران المهندس أمين فراص اليوم على عملية صرف المساعدات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي بمديرية ريدة.



كما اطلع الوكيل فراص ومعه رئيس فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة المهندس حمير الصعر، على إجراءات التحقق من الوثائق الخاصة بالمستهدفين .



وحث وكيل المحافظة القائمين على عملية الصرف، تسهيل إجراءات استلام المستفيدين لمستحقاتهم المالية لتخفيف معاناتهم المعيشية جراء الأوضاع التي يمر بها الوطن.



وأشاد بإسهامات منظمة اليونيسيف وفرع صندوق الرعاية الاجتماعية وبنك الأمل وكاك بنك في تسهيل صرف المستحقات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي.

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ