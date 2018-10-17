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آخر تحديث: الأربعاء، 17 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:17:59م
مجلس القضاء الأعلى يطلع على تقريري أداء وزارة العدل والنيابة العامة
اطلع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، على تقرير الأداء لوزارة العدل المرفوع من وزير العدل وكذا تقرير الأداء للنيابة العامة المرفوع من النائب العام.
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مجلس القضاء الأعلى يطلع على تقريري أداء وزارة العدل والنيابة العامة
[17/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

اطلع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، على تقرير الأداء لوزارة العدل المرفوع من وزير العدل وكذا تقرير الأداء للنيابة العامة المرفوع من النائب العام.


واستعرض خطتهما المقدمة للمجلس ووجه بإستيعاب بعض الملاحظات التي تم إبدائها على ما ورد في التقريرين، وسجل المجلس الشكر لوزير العدل والنائب العام وكل من ساهم في إنجاز مهام وزارة العدل والنيابة العامة الموضحة في التقريرين.

وناقش المجلس مذكرة وزير العدل المتعلقة بالتوصيات الصادرة من مجلس النواب بشأن جرائم العدوان السعودي الأمريكي على الوطن، وأكد المجلس بأنه قد تم استيعاب أغلب ما تضمنته التوصيات، موجها وزير العدل مخاطبة الجهات المعنية بذلك.

وكلف المجلس النائب العام بسرعة الرفع إلى المجلس بتقرير تفصيلي بشأن ما تم اتخاذه في التحقيق والرصد والتوثيق لجرائم العدوان الغاشم على الوطن من قبل تحالف الشيطان.

وأقر المجلس في الاجتماع نقل أربعة من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات الابتدائية بمحافظة صعدة بناء على العرض المرفوع من النائب العام.

كما ناقش المجلس مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية المتعلقة بطلب إعادة النظر في الأحكام وفقا لنص المادة 293 قانون المرافعات النافذ، وأحالها للدراسة والرفع بنتائج ذلك للمجلس لاتخاذ ما يلزم قانونا.

وأرجأ المجلس مناقشة المذكرات المقدمة من بعض هيئات السلطة القضائية بخصوص المنقطعين من أعضاء السلطة القضائية عن العمل إلى حين استكمال رفع بقية هيئات السلطة القضائية بالمنقطعين فيها.

وكان المجلس قد أقر في بداية اجتماعه محضري اجتماعيه السابقين بعد إجراء بعض التعديلات عليهما.

سبأ
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