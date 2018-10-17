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محافظ حجة يلتقي المنسق الميداني لمنظمة أطباء بلا حدود الإسبانية
[17/أكتوبر/2018]
حجة-سبأ:

ناقش محافظ حجة هلال عبده الصوفي خلال لقائه بمديرية عبس المنسق الميداني لمشروع اطباء بلا حدود الاسبانية نيكولاس جيريل البرامج والأنشطة التي تنفذها المنظمة في مستشفى عبس.


وتطرق اللقاء إلى أولويات المنظمة في المشروعات الصحية القادمة وخاصة تنفيذ برنامج معالجة حالات سؤ التغذية والكوليرا ومكافحة الملاريا وحمى الضنك .

وفى اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي ومدير مكتب الصحة إبراهيم الأشول, اشاد المحافظ الصوفي بالجهود الملموسة لمنظمة اطباء بلا حدود الاسبانية والدور الانسانى والطبى الذي تقدمة للمرضى في مستشفى عبس.

وأكد المحافظ ضرورة مضاعفة الجهود وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية خصوصا في ظل استمرار العدوان والحصار.. لافتا إلى أن مستشفى عبس يُعد المستشفى الوحيد لأبناء تهامة والمديريات المجاورة.

وطالب محافظ حجة من المنظمة ضرورة تزويد مستشفى عبس بالأخصائيين والمعدات الطبية اللازمة خاصة بعد رفعه إلى مستشفى عام .. مؤكدا استعداد المحافظه تقديم كافه التسهيلات وتذليل الصعوبات امام عمل المنظمة لتقوم بدورها بالشكل المطلوب.

حضر اللقاء مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية علان فضائل ومدير عام مديرية عبس مالك ثواب والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين محمد الكحلاني .

سبأ
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