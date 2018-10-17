محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل واحدية الثورة اليمنية في ندوة علمية بجامعة إب إب-سبأ:





أقيمت اليوم بجامعة إب ندوة علمية بعنوان " واحدية الثورة اليمنية من منظور سياسي وتاريخي وقانوني " بالتعاون مع الملتقيات الأكاديمي والإداري والطلابي بالجامعة.







وفي الندوة أوضح رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب أن واحدية الثورة اليمنية تجسد المعنى الأصيل لوحدة اليمن أرضا وإنسانا .



فيما أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي ضرورة استلهام الدروس من خلال القراءة الدقيقة للأحداث التي حملت في طياتها طموحات الشعب وتضحياته خلال العقود المنصرمة.



بدوره أشاد عميد مركز البيئة والأمن الكيميائي الدكتور علي مياس في كلمة اللجنة المنظمة بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها الشعب اليمني من أجل تحقيق الأهداف السامية لثورة سبتمبر و أكتوبر.



وقدمت في الندوة ثلاث أوراق عمل تناولت البعد السياسي لواحدية الثورة قدمها رئيس الجامعة والثانية عن البعد القانوني قدمها عميد كلية القانون الدكتور بشير العماد ، وتطرقت ورقة العمل الثالثة إلى البعد التاريخي قدمها أمين عام الجامعة المساعد نبيل الورافي .



وأثريت الندوة التي حضر ها أمين عام الجامعة عبدالملك السقاف وعميد كلية الآداب الدكتور عارف الرعوي ونائب عميد مركز التطوير الدكتور العزي العقاب ورئيس الملتقى الإداري علي الوادعي ونائبه صادق وجيه الدين ورئيس الملتقى الطلابي شرف المرتضى وعدد من المعنيين ، بالعديد من المداخلات .

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ