محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء قبلي بمديرية القفر بإب يندد بسياسة التجويع والحرب الاقتصادية إب-سبأ:





نفذ أبناء عزلة بني عمر بمديرية القفر محافظة إب اليوم لقاء قبلي للتنديد بسياسة التجويع والحرب الاقتصادية التي ينتهجها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني .







وأوضح بيان صادر عن اللقاء أن تحالف العدوان أيقن بعد قرابة أربع سنوات عجزه عن مواجهة رجال الرجال في الجبهات فعمد إلى تشديد الحصار وانتهاج سياسة تجويع الشعب اليمني الذي لن يخضع لقوى الوصاية ولن يساوم على استقلال بلده وكرامته وحريته .



وأكد المشاركون صمود موقفهم الثابت والراسخ ضد الوصاية والهيمنة على البلد وسيادته وقراره من قبل الخارج .. منددين بالصمت والخنوع الدولي إزاء الجرائم البشعة التي ترتكب بحق الشعب اليمني .

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ