اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استقرار معدل التضخم السنوي بالاتحاد الأوروبي عند 2ر2 بالمائة بروكسل – سبأ:



أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء استقرارا في معدل التضخم السنوي بالاتحاد الأوروبي عند نسبة 2ر2 في المائة خلال سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس الماضي.



وأوضحت البيانات التي نشرها مكتب احصاءات الاتحاد الاوروبي (يوروستات) ان معدل التضخم في التكتل الاوروبي بلغ نسبة 8ر1 في المائة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي.



واضاف (يوروستات) ان معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بلغ 1ر2 في المائة مقارنة بنسبة 0ر2 في المائة في اغسطس الماضي و5ر1 في المائة خلال سبتمبر من العام الماضي.



واشار الى انه مقارنة بأغسطس الماضي فان معدل التضخم السنوي تراجع في تسع دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي فيما استقر في أربع أخرى وارتفع في 14 دولة.



وبين ان أسعار الطاقة كانت لها الاسهام الأكبر في معدل التضخم في منطقة اليورو خلال سبتمبر الماضي تليها الخدمات والسلع الغذائية والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة.

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ