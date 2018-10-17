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محافظ حجة يتفقد سير العمل بفرع مصلحة الأحوال المدنية بمديرية عبس
[17/أكتوبر/2018]
حجة-سبأ:

تفقد محافظ حجة هلال عبده الصوفي سير العمل بفرع مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني بمديرية عبس.


واطلع المحافظة الصوفي على مستوى أداء الفرع لمهامه والصعوبات التي تواجه سير العمل واحتياجاته الكفيلة بتسهيل معاملات المواطنين خاصة المتعلقة بالحصول على الوثائق الثبوتية.

واستمع المحافظ من نائب مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة المقدم جبران أبو سودة إلى إيضاح حول التجهيزات القائمة بتدشين العمل في مركز الإصدار الآلي في المديرية لما له من أهمية في تمكين ابناء المديرية والمديريات المجاورة من الحصول على خدمات فرع المصلحة.

وخلال الزيارة أكد المحافظ الصوفي أن قيادة المحافظة حريصة على توفير الاحتياجات الفنية والإدارية التي يتطلبها مركز الإصدار الآلي بعبس..مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى خدمات فرع مصلحة الاحوال المدنية وتسهيل حصول المواطنين عليها .

رافقه خلال الزيارة مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية علان فضائل ومدير عام مديرية عبس مالك ثواب والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين محمد الكحلاني.

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