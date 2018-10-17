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آخر تحديث: الأربعاء، 17 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:20:31م
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حفل تخرج الدفعة الثانية لمعلمات الريف بمحافظة بريمة
[17/أكتوبر/2018]
ريمة-سبأ:

نظم المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة بمحافظة ريمة حفل تخريج الدفعة الثانية من معلمات الريف.


وفي الحفل الذي حضره عميد المعهد علي المخلافي اشار وكيل محافظة ريمة عبدالله الضبيبي إلى ان هذا التخرج صورة من صور الصمود أمام تحالف العدوان الذي سعى إلى إيقاف الحياة وتدمير كل مقدرات الشعب اليمني .

وأكد أهمية تأهيل وتدريب معلمات الريف للارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة لافتا إلى أن برنامج تدريب وتأهيل معلمات الريف من أنجح البرامج التي كان لها الأثر الملموس في زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم في المديريات المستهدفة وخاصة من الفتيات .

كما ألقيت في الحفل عدد من الكلمات عن المدربين والخريجات أشارت في مجملها إلى أن 52 معلمة من معلمات الريف تلقين مهارات ومعلومات حول دليل التدريب الذي شمل مختلف المواد للصفوف الدراسية الاولي.

وثمنت الكلمات إسهامات وحدة الشراكة العالمية في دعم البرنامج التدريبي ورفع نسبة التعليم في اليمن .

حضر الحفل نائب مدير التربية بالمحافظة سلطان اليمانية.

سبأ
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