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مناقشة مستوي تنفيذ صرف المستحقات المالية الطارئة لحالات الضمان بريمة
[17/أكتوبر/2018]
ريمة-سبأ:



ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل المحافظة محمد عبده مراد مستوي تنفيذ المرحلة الثالثة من صرف المستحقات المالية الطارئة لحالات الضمان الاجتماعي .




وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة حافظ الواحدي وضم ممثل منظمة اليونيسيف بالمحافظة احمد الجبري ومندوب بنك الامل بالمحافظة مدين اليوسفي ونائبه بلال البكالي إلى السبل الكفيلة بمعالجة الصعوبات التي واجهة عملية الصرف خلال الايام الماضية .

وأكد المجتمعون علي اهمية حرص كافة اللجان المنفذه للصرف علي ايصال مستحقات الفقراء النقدية الي مختلف قري وعزل المحافظة دون اي عراقيل.

وفي الاجتماع أكد وكيل ريمة أهمية تسهيل الاجراءات لصرف المستحقات المالية للحالات المستفيدة وتلافي القصور التي رافقت عملية الصرف في المرحلة الأولى.

وشدد الوكيل مراد على أهمية تبسيط الإجراءات أمام كبار السن والمعاقين والنازحين لحصولهم على مستحقاتهم بسهولة والنزول إلى المديريات البعيدة وتحديد مراكز صرف فيها بالتنسيق مع مصرف الكريمي والنجم وبنك الأمل.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين السلطة المحلية وصندوق الرعاية الاجتماعية والتزام الشركاء المنفذين لعملية الصرف بالخطة المقدمة من اليونيسيف لصرف الحالات وفق الضوابط المحددة.

سبأ
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