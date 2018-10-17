لاتحاد الاوروبي يدعو الى خفض التصعيد في قطاع غزة

بروكسل – سبأ:



دعا الاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء الى خفض التصعيد في قطاع غزة بعد ان شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي غارات على القطاع استهدفت 20 موقعا الليلة الماضية.



وقالت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغيريني في تصريح ان "الهجمات العشوائية ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة على الاطلاق" مشددة على اولوية ازالة التصعيد على الاراضي المحتلة.



وأضافت انه "يجب كسر دائرة العنف واليأس" معتبرة ان الحل السياسي وحده هو الذي يمكن أن يضع نهاية للعنف الدائر هناك.



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عدة على مواقع في قطاع غزة الليلة الماضية ادت الى استشهاد شاب واصابة ثلاثة اخرين.

[17/أكتوبر/2018]سبأ