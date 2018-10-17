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مناقشة مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجانب الإنساني بحجة
[17/أكتوبر/2018]
حجة -سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة حجة برئاسة وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي، مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجانب الإنساني بالمحافظة.


وفي الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور طه الحمزي ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية علان فضائل ورئيسة البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر مريام لي مولر ومساعد رئيس البعثة بشير جبران .. أشار الوكيل القاضي إلى أهمية تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية وفرع البعثة بما يسهم في النهوض بالاحتياجات الإنسانية خاصة في ظل استمرار العدوان.

وأكد حرص قيادة السلطة المحلية على تسهيل مهام البعثة بما يخدم أبناء المحافظة .. مثمنا دور البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر وما تقدمه من مساعدات إنسانية للمتضررين والمحتاجين .

وعبر الوكيل القاضي عن أمله في زيادة حجم المساعدات للمحافظة، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والنظافة والمياه ووضع إحتياجات المحافظة ضمن برامج وخطط اللجنة للمرحلة القادمة.

من جانبها أشارت رئيسة البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات أجرتها وتجريها مع عدد من الجهات ذات العلاقة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في المحافظة.

وأشارت مريام لي مولر إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستبذل قصارى جهدها في تنفيذ الأنشطة الإنسانية في المحافظة وفقا للإمكانات المتاحة.

حضر اللقاء مدراء مكاتب صندوق النظافة والتحسين والشئون الإجتماعية والأحوال المدنية واللجنة الوطنية للمرأة وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة بالمحافظة.

سبأ
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