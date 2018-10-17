محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بحجة برئاسة المحافظ الصوفي يناقش مستوى الأداء الجمركي حجة -سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي، مستوى أداء العمل الجمركي بالمحافظة.



وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب مدير مكتب الجمارك مجاهد عيطان ونائب مدير الأمن المقدم أحمد الشرفي ونائب مدير مرور المحافظة الرائد عبدالرحمن القعادي، إلى آلية تنفيذ قرار وزير المالية بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2018م الخاص بتمديد فترة ترسيم السيارات والمركبات والآليات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م.



كما تطرق الاجتماع إلى دور وسائل الإعلام في توعية مالكي السيارات والمركبات والآليات غير المرسمة بأهمية الترسيم وحثهم على سرعة الاستفادة من فترة التمديد.



وفي الاجتماع أكد المحافظ الصوفي أهمية ترسيم المركبات لما لذلك من أثر ايجابي سواء على الجانب الأمني أو على تنمية الموارد المالية.



وشدد على ضرورة إنشاء مراكز لإجراء عملية الترسيم وفقا لقرار وزارة المالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل وصول مالكي المركبات للمراكز وانجاز معاملاتهم بكل سهولة.



ونوه المحافظ الصوفي بحرص قيادة المحافظة على الارتقاء بالعمل الجمركي وكافة خدماته وتحصيل الموارد الجمركية وتوريدها للخزينة العامة وتجاوز أي سلبيات تحد من إنجاح عملية الترسيم .

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ