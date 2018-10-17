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وزير التعليم العالي يدشن العام الجامعي 2018-2019م في الجامعات اليمنية
[17/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اليوم بدء العام الجامعي 2018- 2019م في كافة الجامعات اليمنية.


وقال وزير التعليم العالي في فعالية ختام استقبال الطالبات المستجدات وبدء العام الجامعي الجديد بجامعة العلوم والتكنولوجيا فرع الطالبات " نعلن من هنا تدشين العام الجامعي الجديد في كافة الجامعات اليمنية والتأكيد على أهمية الالتزام بالتقويم الجامعي ".

وأشار إلى أهمية التسلح بالعلم والمعرفة لمواجهة الأخطار التي تحدق باليمن .. منوها بالتجربة الرائدة والمتقدمة لجامعة العلوم والتكنولوجيا في مجال العملية التعليمية والأكاديمية والمعامل المتطورة والتجهيزات الحديثة والتزامها بمبدأ الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وأكد الوزير حازب أن التعليم الأهلي رديف للتعليم الحكومي ويسهم في تخفيف العبء على الحكومة من خلال استيعاب أكبر قدر من الطلاب في مختلف التخصصات .. موضحاً أن جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة مهنية تسعى لتقديم رسالة علمية متطورة تلبي مخرجاتها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ونوه بالأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجامعة وتوفيرها للبيئة الملائمة للعملية التعليمية من خلال ما تمتلكه من إمكانات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا ونظام تعليمي شامل .. داعيا الجامعات اليمنية توفير البيئة التعليمية الشاملة ومواكبة التطور في برامجها الأكاديمية وتحسين مستوى أداءها لضمان جودة المخرجات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وهنأ وزير التعليم العالي الطلاب والطالبات الذين حصلوا على مقاعد مجانية والمقبولين في مختلف التخصصات .. مشيداً بدور قيادة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها على استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة جراء العدوان.

من جانبه استعرض نائب رئيس الجامعة الدكتور عبد الغني حميد الأنشطة المصاحبة التي أقامتها الجامعة خلال الأسبوعين الماضيين لاستقبال الطالبات المستجدات للعام الجامعي الجديد بهدف التعريف على أنظمة الجامعة ولوائحها وإدارتها والإلترام بها.

وتطرق إلى إنجازات الجامعة ومواكبتها للتطوير والتحديث شملت المناهج والخطط الدراسية والكادر الأكاديمي وتحقيق أعلى المواصفات في مرافقها التعليمية والوسائل المستخدمة والبنى التحتية بما يتناسب ومواصفات الجودة العالمية.

فيما استعرضت عميدة فرع الطالبات بالجامعة الدكتورة سوزان الحوري النجاحات والتطورات التي حققها الفرع لخدمة الطالبات .. مشيرة إلى أن الأنشطة التي أقيمت هدفت تعريف المستجدات بالكليات والأقسام والبرامج والتخصصات ومساعدتهم على كيفية اختيار التخصص وتعريفخم بأنظمة ولوائح الجامعة ومرافقها الخدمية والتعليمية.

تخلل الحفل الذي حضره المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات المهندس مصطفى الخالد، ومدير المشاريع بوزارة التعليم العالي وعمداء كليات جامعة العلوم ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والأمين العام، تقديم فقرات فنية وإنشادية واسكتش مسرحي.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي اطلع على مستوى العملية التعليمية والأكاديمية ومدى توفير البنية التحتية في فرع الطالبات بالجامعة .

وتعرفوا على سير المعامل الطبية والتجهيزات التقنية بكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والصالة الرياضية المغلقة المزودة بمختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية وفقاً للمعايير المعتمدة من مجلس الاعتماد الأكاديمي .

سبأ
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