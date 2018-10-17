محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية صنعاء-سبأ:

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية نبيل احمد الغولي اليوم مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن سيباستيان تريفيس.



وفي اللقاء رحب الوكيل الغولي بمدير مكتب الأوتشا الجديد.. مؤكدا تعاون حكومة الإنقاذ الوطني وحرصها على تقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامه.



وأكد على ضرورة تجنب السلبيات التي صاحبت خطة الإستجابة للعام المنصرم.. لافتا إلى أهمية أن تكون خطة الإستجابة للعام ٢٠١٩م متوافقة مع خطة الحكومة لمواجهة الفقر والجوع والمرض والكارثة الإنسانية الناتجة من العدوان بقيادة السعودية.

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ