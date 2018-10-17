محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سبل تحسين الإيرادات الضريبية بريمة ريمة-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل المحافظة محمد عبده مراد سبل تحسين الإيرادات الضريبية وآليات تحصيلها وتنميتها.



واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير مكتب الضرائب بالمحافظة قيس الشريف و اللجنة المكلفة من رئاسة المصلحة التحديات التي تواجه مكتب الضرائب بالمحافظة والمديريات والمقترحات الكفيلة بمعالجتها.



وتطرق الاجتماع الي آلية النزول الميداني لمحاسبة مكلفي ضرائب الارباح التجارية والصناعية وفي مقدمتهم اصحاب مزارع الدواجن بمديريتي السلفية وبلاد الطعام.



وفي الاجتماع أكد وكيل ريمة أهمية تضافر الجهود لتحسين الايرادات الضريبية في جميع مديريات المحافظة وتحصيل كافة الموارد الضريبية بسندات رسمية.



وشدد الوكيل مراد على ضرورة التنسيق بين مكتب الضرائب والأجهزة المعنية لضبط المتهربين من دفع الضرائب.

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ