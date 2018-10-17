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أمين العاصمة يتفقد عدد من المشاريع الخدمية في صنعاء القديمة والسبعين
[17/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

تفقد أمين العاصمة حمود عُباد اليوم، سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وصيانة وترميم المساحة المحيطة بمعلم باب اليمن بمديرية صنعاء القديمة.


واطلع أمين العاصمة خلال الزيارة ومعه وكيل الأمانة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي ومدير مديرية صنعاء القديمة أحمد الصماط ومدير مرور الأمانة العميد على الوشلي، على مستوى أعمال الترميم والرصف الحجري أمام المحال المحيطة والمجاورة لمعلم باب اليمن بما ينسجم مع الطابع المعماري المتميز لصنعاء القديمة.

كما اطلع الزائرون على أعمال التشجير والسياج الحديدي على الرصيف الجانبي لمعلم باب اليمن بما يكفل الحفاظ على النظافة بساحة باب اليمن ومنع البسطات.

وشدد عُباد، على ضرورة صيانة الأماكن المحيطة بهذا المعلم التاريخي والأثري .. مشيداً بالأعمال الجارية للحفاظ على رمزية معلم باب اليمن التاريخي.

وأكد حرص السلطة المحلية بالأمانة على الحفاظ على التراث المعماري الفريد ومعالم صنعاء القديمة لما تمثله من مكانة تاريخية وحضارية.

إلى ذلك اطلع أمين العاصمة، على ما تم إزالته من مخالفات بشارع شميلة بمديرية السبعين والمتمثلة في إزالة بناء محطة بيع المشتقات النفطية على الشارع الرئيسي وكذا إزالة توسعة بناء محطة مماثلة بجولة المرور بشارع تعز.

وأشاد عباد بجهود قيادة مديرية السبعين ومكتب الأشغال في تنفيذ الحملة بما يسهم في الحفاظ على المظهر العام ومنع حدوث المخالفات بالشوارع والإحياء بالمديرية .. حاثا مدراء المديريات الاضطلاع بمهامهم في منع حدوث المخالفات.

كما تفقد أمين العاصمة والوكيل المساعد المهندس الحوثي، سير العمل بمشروع صيانة شارع تعز والرصف الحجري بعدد من الأحياء بمديرية السبعين، حيث اطلعا على مشروع الرصف الحجري في أحياء القادسية, النزيلي وعسلان.

وتفقد أمين العاصمة والوكيل الحوثي، سير العمل الجاري بمشروع ترميم وصيانة شارع الخمسين جسر بيت بوس بمديرية السبعين الذي ينفذ بتكلفة 105 ملايين ريال، وكذا سير العمل في الرصف الحجري بالمشروع وإنشاء عدد من قنوات تصريف المياه من جسر بيت بوس باتجاه مرور السائلة الرئيسية.

واستمعا إلى شرح حول أعمال الرصف بمساحة ستة آلاف متر مربع ونسبة الإنجاز بالمشروع التي بلغت 90 بالمائة بتمويل صندوق صيانة الطرق وإشراف قطاع الأشغال بالأمانة ومديرية السبعين.

وشدد عُباد، على الشركات المنفذة استكمال المشروع في المدة الزمنية المحددة وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة .. لافتا إلى أهمية المشاريع المنفذة حالياً بمديريات أمانة العاصمة في تخفيف الازدحام وتسهيل حركة المرور وتحسين مستوى الخدمات.

من جانبه أكد وكيل الأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع، أهمية الرقابة والإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع الخدمية في مجال صيانة وتأهيل ورصف الشوارع الرئيسية والأحياء بما يضمن دقة وجودة المشاريع المنفذة وديمومتها.

سبأ
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