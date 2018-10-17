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دورة تدريبية حول مخاطر الكوليرا في عدد من مديريات إب وتعز
[17/أكتوبر/2018]
إب-سبأ:

بدأت بمحافظة إب اليوم دورة تدريبية لمسئولي التوجيه والإرشاد حول مخاطر الكوليرا وطرق الوقاية منه في المديريات المستهدفة في محافظتي إب وتعز، ينظمها مركز التدريب والتأهيل بوزارة الأوقاف بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.


تهدف الدورة في يومين تنمية قدرات 30 مشاركا ومشاركة من القيادات الإرشادية ومسئولي التوجيه والإرشاد بالمديريات المستهدفة في رسم الخطط الميدانية وإنشاء فرق العمل الخاصة بالتوعية المجتمعية بمخاطر وباء الكوليرا.

كما تهدف الدورة مناقشة خطط التوعية المستقبلية في إطار كل مديرية وفق بناء خطاب إرشادي يسهم بشكل فاعل ومؤثر في معالجة قضايا المجتمع المختلفة.

وفي افتتاح الدورة أشار وكيل وزارة الأوقاف لقطاع التوجيه والإرشاد العزي راجح إلى أهمية الدورة وما تتضمنه من محاور علمية ومعرفية عن وباء الكوليرا ومخاطره وأسبابه وطرق إنتقاله وكيفية الوقاية منه.

وأشار إلى الدور الذي تضطلع به القيادات الإرشادية ومسئولي التوجيه والإرشاد في توعية المجتمع حول مختلف القضايا بما فيها القضايا الصحية والبيئية.

وبين الوكيل راجح أن العمل الإرشادي هو الركيزة الأساسية لتوعية المجتمع في مختلف المجالات خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

من جانبه أوضح مدير مركز التدريب والتأهيل بوزارة الأوقاف محمد السهماني ونائب مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة عادل الغرباني أن الدورة تستهدف عشر مديريات من محافظة إب هي "الرضمة، ذي السفال، القفر، العدين، المخادر، مذيخرة، حزم العدين، فرع العدين وحبيش ومديريتي "التعزية وحيفان " بمحافظة تعز.

وأشارا إلى أن سيتم خلال الدورة استعراض الصعوبات وإشكاليات العمل الميداني التوعوي ووضع المعالجات الكفيلة بإنجاح أي برنامج توعوي ميداني.

سبأ
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