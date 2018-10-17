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استفادة أكثر من 39 ألف من خدمات مستشفى الشهيد الدرة
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استفادة أكثر من 39 ألف من خدمات مستشفى الشهيد الدرة
[17/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى الشهيد الدرة بجحانة محافظة صنعاء خلال الربع الثالث من العام الجاري، 39 الف و437 مواطنا بزيادة ألفين و614 عن المقابل من العام الماضي.


وأوضح تقرير صادر عن المستشفى تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد المستفيدين من خدمات الأقسام التشخيصية 12 ألف و504 حالة منها تسعة آلاف و779 مستفيدا من المختبر والف و 98 من الأشعة السينية وألف و383 من الأشعة التلفزيونية و244 من تخطيط قلب.

وأشار إلى أن قسم الولادة قدم خدماته لـ 305 نساء والحضانة لـ 281 طفل فيما استفاد من أقسام الرقود 826 مريض والعمليات 440 واستفاد من خدمات قسم الطوارئ ثمانية آلاف و632 حالة.

وبحسب التقرير استقبلت العيادات الخارجية 12 الف و 552 حالة والعناية المركزة سبع حالات وقدمت أقسام الرعاية الصحية الأولية خدماتها لثلاثة آلاف و890 مستفيد خلال الفترة يوليو – سبتمبر 2018م.

وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور عبدالله القاولي، أن المستشفى شهد خلال الفترة من يناير حتي نهاية سبتمبر الماضي توسعة سريرية لقسم الطوارئ بعدد ثمانية أسرة وتجهيز القسم بأجهزة تخطيط القلب وفتح عيادتين استشارة باطنية وأطفال وتوفير كادر تمريض بأقسام الحضانة والطوارئ بتمويل من منظمتي أطباء العالم الفرنسية واليونيسف.

وأشار إلى أنه تم شراء أجهزة الفحص التراكمي لمرضى السكر و20 جهاز لفحص السكر وتوزيعها على أقسام الطوارئ والعناية والحضانة والمختبر وغرفة الولادة وإعادة تأهيل غرفة الإنعاش ودعمها بالمستلزمات من أدوية وأجهزة طبية متكاملة.

ولفت الدكتور القاولي إلى أن تم شراء أدوات طبية لعيادة الأنف والأذن والحنجرة وتجهيز قسم عزل للدفتيريا بدعم من منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى إنشاء عياده للدعم النفسي في المبنى الجديد.. مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة افتتاح قسم العظام وأقسام أخرى بدعم من قيادة المحافظة.

وبين أنه تم تجهيز قسم العزل الخاص بالكوليرا وزوايا الإرواء والذي يقدم خدماته للمواطنين علي مدار الساعة.. لافتا إلى أنه تم الحصول على تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية لإعادة تأهيل قسم العمليات وسور المستشفى.

وأشاد الدكتور القاولي بجهود الكادر الطبي والفني وإصرارهم على أداء مهامهم والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.. مثمنا إهتمام قيادتي المحافظة ومكتب الصحة وحرصهما على تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل وكذا دعم منظمتي اليونيسف وأطباء العالم الفرنسية للمستشفى.

سبأ
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