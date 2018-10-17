محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد المراحل الأولى بمشروع شق وردم طريق عقبة ظفار في ذبيبن بعمران عمران -سبأ:

اطلع وكيل محافظة عمران المهندس أمين فراص ومعه رئيس فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة المهندس حمير الصعر، المراحل الأولى من مشروع شق وردم ورصف طريق عقبة ظفار .



واستمع الوكيل فراص من مهندس المشروع وهيب السعيدي وضابط المشروع أمين الشطبي إلى شرح حول الأعمال المنفذة ضمن المرحلة الأولى من المشروع البالغ تكلفته 131 ألف دولار بتمويل من منظمة كير العالمية، بمديرية ذيبين بطول ثلاثة كيلو و200 متر الرابط بين ثلاثة مديريات خارف وريدة وخمر متصلا بعزلة مرهبة.



وأشار الوكيل فراص إلى أهمية مشروع طريق عقبة ظفار في ربط عدد من القرى والعزل في عدد من مديريات ومناطق المحافظة .. حاثا المنظمة على مضاعفة الجهود لإنجاز المشروع.



وأكد حرص قيادة السلطة المحلية على تقديم أوجه الدعم اللازم وتسهيل الصعوبات لانجاز المشروع وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة.

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ