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آخر تحديث: الأربعاء، 17 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:39:36م
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مناقشة آلية تنفيذ مشروع تسوير مقلب القمامة بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
صعدة-سبأ:

ناقش مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، الدراسات الخاصة بمشروع تسوير مقلب القمامة.


وفي الإجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة صالح عقاب ومحمد كعيبة، أشار المحافظ عوض إلى المراحل التي سبقت تحديد المشروع وتجاوز الصعوبات بتعاون الجميع.

وشدد على سرعة إنجاز المشروع وفقا للمواصفات الهندسية والإجراءات المتبعة في تنفيذ المشاريع .. موجها وكيل المحافظة لشؤون الخدمات بتحديد أماكن لمقالب القمامة بمديريتي سحار والصفراء بالتنسيق مع مدراء المديريات.

وأقر الإجتماع تكليف مقاول بتنفيذ المشروع بإشراف المهندس إبراهيم النمري عضو مجلس إدارة الصندوق ليتولى رفع التقارير عن سير العمل ومراحل التنفيذ للمجلس.

سبأ
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