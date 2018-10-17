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ورشة عمل خاصة بتفعيل قانون رعاية وتأهيل المعاقين بذمار
[17/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:

نظمت جمعية الوفاء بالشراكة مع فرع الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين بذمار اليوم ورشة عمل خاصة بتفعيل قانون رعاية وتأهيل المعاقين بمشاركة 30 مشاركا من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.


وفي الورشة أشار وكيل المحافظة محمود الجبين، إلى أهمية الورشة لمناقشة قضايا وتطلعات المعاقين من خلال تفعيل القانون الخاص برعايتهم بما يضمن حصولهم على كافة الحقوق في التعليم والعمل والرعاية الكاملة .. مشيدا بجهود الاتحاد الوطني للمعاقين وجمعية الوفاء والمبادرات الشبابية في تنفيذ الورشة والاهتمام بقضايا وحقوق المعاقين.

وأشار إلى وجود أكثر من 280 معاقا مقعدا بالمحافظة جراء غارات العدوان .. مبينا الأضرار التي لحقت بالمعاقين نتيجة الأوضاع الصعبة الذي تمر به البلاد.

وحث الجميع على الإسهام في دعم ومساندة المعاقين باعتبارهم من الشرائح الفاعلة في المجتمع.

فيما أوضح رئيس فرع الاتحاد الوطني للمعاقين بذمار يعقوب أحمد الدولة، أن الورشة التي تأتي ضمن برنامج قانون حقوق المعاقين بمشاركة 18 مبادرة شبابية ومنظمات المجتمع المدني تهدف لنشر وتفعيل قانون رعاية وتأهيل المعاقين.

وأشار إلى أنه سيليها حملة توعوية ميدانية تتضمن النزول للمدارس وعقد جلسات تعريفية وأيام مفتوحة للتوعية بقانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم التي كفلها القانون في التعليم والصحة والعمل.

من جانبها أشارت رئيسة جمعية الوفاء نعمة محمد سعيد إلى أهمية شراكة منظمات المجتمع المدني مع الجمعيات الخاصة المعنية بالمعاقين في رفع مستوى الوعي المجتمعي بضرورة حصول ذوي الإعاقة على كافة الحقوق وفقا لقانون رعاية وتأهيل المعاقين.

حضر الورشة نائب رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور عبدالله الحداء ومدير فرع الجهاز المركزي للإحصاء بذمار صلاح الصيادي ومدير الإدارة العامة للأنشطة بجامعة ذمار محمد البدوي.

سبأ
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