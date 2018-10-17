فعالية باليوم العالمي لغسل اليدين في أمانة العاصمة

صنعاء-سبأ:

نظمت إدارة الصحة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة اليوم فعالية غسل اليدين بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين بتمويل ودعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف.



وأشار الوكيل السقاف إلى أهمية الاحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين بما يعزز من ثقافة النظافة الشخصية ونظافة البيئة والمجتمع.



ولفت إلى أن تكريس سلوك النظافة لدى طلاب المدارس، يجسد الوعي والمعرفة في شتى مناحي الحياة.



فيما أكد مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة أهمية التوعية بالنظافة العامة والشخصية من خلال غسل اليدين بالماء والصابون للوقاية من الأمراض .



ولفت إلى أهمية تعزيز ودعم ثقافة النظافة بما فيها غسل اليدين خاصة في أوساط الأطفال تجنباً للأضرار والأمراض التي تنتقل عبر الأيادي الملوثة.



من جانبه أشار مدير الصحة المدرسية بمكتب التربية علي مرغم أنه سيتم تقديم حقائب صحية تحتوي على الصابون لكل شعبة دراسية, بالإضافة إلى توفير خزانات ثابتة لمياه الشرب في 30 مدرسة بست مديريات بالأمانة .. مبينا أنه سيتم تغطية بقية المدارس المحددة بالمديريات المتبقية من قبل إحدى الشركة المحلية الخاصة.



ولفت مرغم إلى أن منظمة اليونيسيف تعهدت بتوفير مياه الشرب للمدارس المحددة طيلة العام الدراسي الجاري.



تخلل الاحتفال فقرات فنية وإنشادية ومسرحية من أداء فرقة محمد الحبابي وعرض تعريفي بكيفية غسل اليدين وأهمية النظافة الصحية على المستوى الشخصي والمجتمعي.



حضر الاحتفال مدير منطقة صنعاء بمنظمة اليونيسيف وليد نعمان ومدراء المناطق التعليمية ومدراء المدارس أولياء أمور الطلاب والطالبات.

[17/أكتوبر/2018]وعلى هامش الاحتفال بالفعالية التي أقيمت بمدرستي نسيبه ومعاذ بن جبل بمديرية معين .. دشن وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف ومدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة زياد الرفيق ومدير مكتب الصحة الدكتور مطهر المروني، معرضا الصور عن غسل اليدين والرسم المفتوح.سبأ