عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل وإصابة 9 من الشرطة العراقية و داعش في حوادث متفرقة بالعراق كركوك ـ سبأ:

أعلنت الشرطة العراقية اليوم أن خمسة من مسلحين تنظيم (داعش) والشرطة العراقية قتلوا وأصيب 4 آخرون في حوادث عنف متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمحافظة كركوك 250/ كيلومترا شمال بغداد.



وقالت الشرطة أن قوات من الشرطة الاتحادية وأفواج من الحشد الشعبي نصبوا كمينا لعناصر تنظيم داعش في منطقة الزاب غرب مدينة كركوك وتمكنوا من قتل أربعة من مسلحين التنظيم.



وأوضحت أن ضابطا من قوات الشرطة الاتحادية قتل وأصيب اثنان آخران اليوم باشتباك مع مسلحين (داعش) بين قرية اسمير والحليوة غرب كركوك.



من جانب آخر ذكر مصدر أمني أن انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية لقوات شرطة الطاقة أدت إلى إصابة عنصرين اثنين بالقرب من قرية الكفاحية غرب كركوك تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وتطارد القوات العراقية من جيش وشرطة والحشد الشعبي والعشائري بدعم من قوات التحالف مسلحين (داعش) في مناطق متفرقة في العراق بهدف القضاء على فلول التنظيم التي تشكل مصدر خطر على الوضع الأمني فيها.

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ