محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ البيضاء يطلع على مستوى الاداء الامني البيضاء-سبأ:

اطلع محافظ البيضاء علي محمد المنصوري اليوم على مستوى الأداء الأمني في إدارة امن المحافظة وسير الجاهزية الامنية وتنفيذ المهام .



واستمع المحافظ المنصوري من مدير إدارة البحث الجنائي العقيد أحمد النيب إلى شرح عن التحديات التي تواجه القطاع الأمني والسبل الكفيلة بحلها وآلية تفعيل الأداء بما يضمن تعزيز الأمن ومحاربة الجريمة والحد منها .



وأكد المحافظ المنصوري أهمية مضاعفة الجهود خاصة خلال المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار وضرورة التنسيق لمواجهة اﻷعمال التي تخل بالأمن والاستقرار .



ولفت إلى أهمية دور الجيش والأمن واللجان الشعبية في تعزيز الأمن والاستقرار باعتبارهم صمام الآمان للبلاد .



إلى ذلك تفقد محافظ البيضاء علي المنصوري أحوال نزلاء السجن الإحتياطي بإدارة أمن المحافظة ومستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم .



واستمع المنصوري من النزلاء إلى همومهم وطبيعة سير إجراءات التقاضي والإشكالات التي تواجه بعض الموقوفين .



ووجه محافظ البيضاء الجهات المعنية بسرعة الفصل في قضايا المواطنين الموقفين في السجن الإحتياطي بشكل نهائي وعدم تأخيرها كون ذلك مخالف للقانون ومن لديهم قضايا جسيمه يتم تحويلهم للجهات القضائية .

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ