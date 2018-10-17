ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 17 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:40:58م
تعيين الحاوري مستشارا للمجلس السياسي الأعلى وزرعه قائدا للمنطقة السادسة
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (171) لسنة 2018م بتعيين اللواء الركن محمد يحيى غالب الحاوري مستشارا للمجلس السياسي الأعلى.
جيش الكيان الصهيوني يصعد من إنتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة
صعّد جيش الكيان الصهيوني اليوم الأربعاء من انتهاكاته بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 81.67 دولار للبرميل
واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الرابعة اليوم الأربعاء مدعومة ببيانات لقطاع النفط أظهرت انخفاضاً مفاجئاً في مخزونات الخام الأمريكية.
غدا .. إنطلاق بطولة 14 أكتوبر لكرة القدم بصنعاء
تنطلق غدا بنادي الأهلي بصنعاء بطولة 14 أكتوبر لكرة القدم، ينظمها نادي وحدة صنعاء.
آخر الأخبار:
مناقشة سبل تحسين الإيرادات الضريبية بريمة
أمين العاصمة يتفقد عدد من المشاريع الخدمية في صنعاء القديمة والسبعين
دورة تدريبية حول مخاطر الكوليرا في عدد من مديريات إب وتعز
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ البيضاء يطلع على مستوى الاداء الامني
[17/أكتوبر/2018]
البيضاء-سبأ:

اطلع محافظ البيضاء علي محمد المنصوري اليوم على مستوى الأداء الأمني في إدارة امن المحافظة وسير الجاهزية الامنية وتنفيذ المهام .


واستمع المحافظ المنصوري من مدير إدارة البحث الجنائي العقيد أحمد النيب إلى شرح عن التحديات التي تواجه القطاع الأمني والسبل الكفيلة بحلها وآلية تفعيل الأداء بما يضمن تعزيز الأمن ومحاربة الجريمة والحد منها .

وأكد المحافظ المنصوري أهمية مضاعفة الجهود خاصة خلال المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار وضرورة التنسيق لمواجهة اﻷعمال التي تخل بالأمن والاستقرار .

ولفت إلى أهمية دور الجيش والأمن واللجان الشعبية في تعزيز الأمن والاستقرار باعتبارهم صمام الآمان للبلاد .

إلى ذلك تفقد محافظ البيضاء علي المنصوري أحوال نزلاء السجن الإحتياطي بإدارة أمن المحافظة ومستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم .

واستمع المنصوري من النزلاء إلى همومهم وطبيعة سير إجراءات التقاضي والإشكالات التي تواجه بعض الموقوفين .

ووجه محافظ البيضاء الجهات المعنية بسرعة الفصل في قضايا المواطنين الموقفين في السجن الإحتياطي بشكل نهائي وعدم تأخيرها كون ذلك مخالف للقانون ومن لديهم قضايا جسيمه يتم تحويلهم للجهات القضائية .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة سبل تحسين الإيرادات الضريبية بريمة
أمين العاصمة يتفقد عدد من المشاريع الخدمية في صنعاء القديمة والسبعين
دورة تدريبية حول مخاطر الكوليرا في عدد من مديريات إب وتعز
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
استفادة أكثر من 39 ألف من خدمات مستشفى الشهيد الدرة
تفقد المراحل الأولى بمشروع شق وردم طريق عقبة ظفار في ذبيبن بعمران
مناقشة آلية تنفيذ مشروع تسوير مقلب القمامة بصعدة
ورشة عمل خاصة بتفعيل قانون رعاية وتأهيل المعاقين بذمار
فعالية باليوم العالمي لغسل اليدين في أمانة العاصمة
تعيين الحاوري مستشارا للمجلس السياسي الأعلى وزرعه قائدا للمنطقة السادسة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة ثلاثة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
[17/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على منازل المواطنين بالحديدة
[17/أكتوبر/2018]
استشهاد اثنين من أبناء قبيلة عبيدة برصاص قوات الاحتلال الإماراتية
[15/أكتوبر/2018]
أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين جراء القصف على صعدة
[15/أكتوبر/2018]
استشهاد مواطن بقذيفة لمرتزقة العدوان وغارات على صعدة والحديدة
[15/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by