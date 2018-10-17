محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية توزيع مادة الغاز المنزلي بذمار ذمار-سبأ:

ناقش اجتماع اليوم بذمار برئاسة وكيلي المحافظة محسن هارون ومحمود الجبين، آلية توزيع الغاز المنزلي على وكلاء ونقاط بيع منشأة الغاز بمدينة ذمار.



وفي الاجتماع الذي ضم مدير منشأة الغاز عبدالعزيز الجنيد ومدير مكتب الصناعة والتجارة ناجي العزي ومدير مديرية مدينة ذمار محمد السيقل، أكد الوكيل هارون أهمية توفير مادة الغاز المنزلي وتغطية احتياجات المواطنين عبر وكلاء ونقاط بيع منشأة الغاز ومحطات القطاع الخاص بالمدينة.



وحث إدارة منشأة الغاز على الالتزام بآلية التوزيع المقدمة من المجلس المحلي بمديرية ذمار واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن وصول المادة إلى كافة المناطق والأحياء وتفويت الفرصة على الساعين لافتعال الأزمات.



وشدد على ضرورة استمرار إدارة منشأة الغاز مع الإدارة العامة لصيانة الأسطونات للحد من المخاطر والحوادث التي قد تسببها الأسطوانات التالفة، وكذا عدم تأخير مستحقات العمال.



وأشار هارون إلى أهمية تعاون الجهات المعنية في توفير هذه المادة الحيوية باعتبارها من الخدمات الأساسية .. مشددا على ضرورة ضبط المتلاعبين وسحب التراخيص ممن يثبت تورطه في بيع مادة الغاز في السوق السوداء وإحالته للنيابة العامة.



فيما استعرض مدير منشاة الغاز الجهود المبذولة لتوفير مادة الغاز المنزلي لتغطية احتياجات المواطنين من هذه المادة.



وأكد التزام منشأة الغاز بآلية التوزيع .. داعيا الجميع التعاون مع المنشأة بما يضمن وصول الغاز المنزلي إلى المواطنين في كافة الأحياء والحارات بمدينة ذمار.



حضر الاجتماع رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي المدينة عبدالجبار المقولي وعضو المجلس المحلي إسماعيل الرباحي.

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ