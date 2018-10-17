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مناقشة الية توفير الغاز المنزلي والمشتقات النفطية بمحافظة ريمة
[17/أكتوبر/2018]
ريمة-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي الية توفير الغاز المنزلي والمشتقات النفطية وتوزيعها على محطات الوقود والوكلاء المعتمدين بمديريات المحافظة.


وتطرق الاجتماع الذي ضم اصحاب محطات الوقود ووكلاء الغاز المنزلي إلى الإجراءات الكفيلة بمنع احتكار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وبيعها للمواطنين بالأسعار الرسمية.

واستمع المجتمعون من مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة محمود امين إلى إيضاح حول الإجراءات الأولية المتخذة للحد من التلاعب بأسعار المشتقات النفطية الغاز المنزلي وكذا آلية توزيعها وبيعها في كافة المحطات.

وأكد الوكيل الضبيبي أهمية اضطلاع الجميع بمسؤلياتهم تجاه الأزمة المفتعلة والعمل على تجاوز كافة الإختلالات وضبط المخالفات وتنظيم آلية عمل محطات المشتقات النفطية وتوفير الغاز بحسب الاحتياج.

وأشار إلى ضرورة قيام مكتب الصناعة والتجارة وفروعه بالمديريات بواجبها الرقابي والإشرافي على توزيع الحصص المعتمدة لضمان بيع المشتقات النفطية للمواطنين بالأسعار المحددة وكذا توفير الاحتياج الفعلي للغاز المنزلي لكل المديريات.

سبأ
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