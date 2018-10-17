ارتفاع عدد قتلى إعصار مايكل إلى 27 قتيلا وفقد المئات

فلوريدا ـ سبأ:



يواصل فريق الإنقاذ البحث عن مئات المفقودين في المناطق المنكوبة شمال غرب فلوريدا بعد قرابة أسبوع من الإعصار مايكل الذي أسفر عن مقتل العشرات من الاشخاص .



وقال "ماثيو ماركيتي" أحد مؤسسي منظمة الإنقاذ التي يقع مقرها في "هيوستون" ولها مئات المتطوعين على الأرض إنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى مع عودة خدمة الهاتف وتمهيد الطرق.



وأضاف "أمام كل شخص اتصلنا به كان هناك ثلاثة لم نستطع الاتصال بهم".



وقال إن فرقا من المنظمة التطوعية تبحث عن أكثر من 1135 شخصا في فلوريدا فقدوا الاتصال بأصدقائهم وعائلاتهم.



وأعاق الحطام وسقوط الأشجار وخطوط الكهرباء الوصول إلى الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل ، لكن المنظمة تقول إن عددا كبيرا من البلاغات التي تلقتها عن مفقودين كانت بسبب انقطاع الاتصالات الهاتفية والكهرباء.



وتفيد التقارير الرسمية بأن عدد القتلى يشمل 17 في فلوريدا وقتيلا في جورجيا وثلاثة في نورث كارولاينا وستة في فرجينيا.



وكان إعصار مايكل ضرب القطاع الساحلي في شمال غرب فلوريدا يوم الأربعاء الماضي برياح بلغت سرعتها 250 كيلومترا في الساعة ، مما أطلق العنان لارتفاع مياه البحر التي دمرت منازل.

[17/أكتوبر/2018]سبأ