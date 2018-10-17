محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة وزير الداخلية للقيادات الأمنية بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

عقد اجتماع اليوم برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الماوري ضم مدير أمن أمانة العاصمة العميد الركن معمر هراش والقيادات الأمنية ومدراء المناطق الأمنية بالأمانة.



جرى خلال الاجتماع مناقشة مستوى الأداء الأمني في أمانة العاصمة والصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية والسبل الكفيلة بتجاوزها.



في الاجتماع أشاد وزير الداخلية بالإنجازات الأمنية التي تحققت خلال هذه الفترة في ضبط الجريمة بمختلف أشكالها.



ونوه بالاستعداد الدائم للأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



وقال" جميعنا معني بالحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتوثيق العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة بحيث يصبح الالتزام بالقوانين واللوائح سلوك ينتهجه الجميع".

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ