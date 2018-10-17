اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع أسعار الذهب بفعل ارتفاع الأسهم والدولار لندن ـ سبأ:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الأسهم والدولار وسط انحسار حالة العزوف عن المخاطرة بينما تترقب السوق صدور محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأمريكي لاستقاء أدلة جديدة على وتيرة رفع أسعار الفائدة.



وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 2ر0 بالمائة إلى 74ر1222 دولار للأوقية ، لكنه ظل قرب ذروته في شهرين ونصف 26ر1233 دولار للأوقية المسجلة يوم الاثنين الماضي.



وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 4ر0 بالمائة لتسجل 6ر1226 دولار للأوقية.



وانخفضت الفضة 5ر0 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 57ر14 دولار للأوقية ، ونزل البلاتين 5ر0 بالمائة أيضا إلى 25ر833 دولار وفقد البلاديوم 1ر0 بالمائة مسجلا 1078 دولارا للأوقية.

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ