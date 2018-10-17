محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين العاصمة يدشن بدء العمل في مشروع شلال جولة المصباحي بمنطقة حدة صنعاء-سبأ:

دشن أمين العاصمة حمود محمد عُباد اليوم بدء العمل في تنفيذ مشروع شلال جولة المصباحي بمنطقة حدة والذي تم اعتماده وفق تصميم هندسي وجمالي فريد .



ويشتمل المشروع الذي ينفذه مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة على شلال مائي بقطر 8 متر وشذروانان مائيان ,بالإضافة إلى استصلاح بقية الموقع بالمساحات الخضراء وزراعة الاشجار والزهور .



وخلال التدشين أوضح أمين العاصمة أن المشروع يأتي ضمن خطه السلطة المحلية لتحسين الخدمات والمنظر الجمالي للعاصمة صنعاء بهدف إيجاد أماكن واجواء مناسبة لسكان العاصمة والزائرين من كافة المحافظات .



وأشار عُباد إلى أن خطه أمانة العاصمة تشتمل أيضاً على إزالة التشوهات والمخالفات من كافة التقاطعات والشوارع الرئيسية بالعاصمة صنعاء ,بالإضافة إلى أعمال استصلاح الأراضي الزراعية بالجولات والتقاطعات والحدائق وطلاء السياجات والحواجز والبردورات وغيرها من الأعمال .



فيما أكد الوكيل المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي أن العمل جار على قدم وساق في تنفيذ مشروع الشلال وفقاً للتصاميم الهندسية المعتمدة .. مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال صيانة وترميم معلم جولة الساعة خلال الأيام القادمة .



حضر التدشين مدير عام مكتب الأشغال بالأمانة المهندس عبدالسلام الجرادي وعدد من المعنيين .

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ