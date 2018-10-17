محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية تواصل دعم المطابخ الخيرية بأمانة العاصمة صنعاء -سبأ:





تواصل مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية تنفيذ مشروع دعم المطابخ الخيرية في أمانة العاصمة لعام 2018م.



وقدمت المؤسسة اليوم دعماً عينياً للمطبخ الخيري "دروب الخير" في حي الزراعة والذي يستهدف العديد من الأسر في أحياء الزراعة والكويت والزبيري. وتمثل الدعم في كميات من القمح والزيت والأرز.



وقال ممثل المؤسسة محمد عواض أن المؤسسة سوف تستمر في دعم المطابخ الخيرية في العاصمة لما لذلك من أهمية في التخفيف من وطأة العدوان الذي تسبب بتوقف مصادر عيش الكثير من الأسر ولما تقدمه هذه المطابخ من مساعدة سريعة وعاجلة للأسر الفقيرة في الأحياء السكنية.



وكانت المؤسسة قد دشنت في رمضان الماضي مشروع دعم المطابخ الخيرية التي يستفيد منها أكثر من 3الأف أسرة في العاصمة ومازالت مستمرة في مشروعها.

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ