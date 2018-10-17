رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوجه اتهامات للإتحاد الروماني للعبة ميونيخ – سبأ :

حمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحاد الروماني للعبة المسئولية عن التصرفات العنصرية للجماهير في التعادل بدون أهداف أمام صربيا الأحد الماضي في دوري الأمم الأوروبية.



وأشعلت جماهير ألعاباً نارية في الاستاد الوطني في بوخارست كما أظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعي رومانيا وهم يرددون هتافات عنصرية ويرفعون لافتات تربط اللاجئين بالإرهاب.



وقال الاتحاد القاري للعبة إن الاتهامات شملت أيضاً اقتحام الجماهير أرض الملعب. وستنظر لجنة الانضباط والقيم التابعة للاتحاد القضية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.



ويمكن أن تشمل العقوبات منع الجماهير من حضور مباريات منتخب بلادهم مستقبلاً والتي تتضمن مواجهة ليتوانيا في دوري الأمم الشهر المقبل.

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ