عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين تحث الولايات المتحدة على الكف عن إثارة التوترات بقضية بحر الصين الجنوبي بكين – سبأ:

حثت الصين الولايات المتحدة على الكف عن إثارة المشكلات والتوترات فيما يتعلق بقضية بحر الصين الجنوبي واحترام جهود دول المنطقة لحل المشكلة عبر المفاوضات.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في إفادة صحفية روتينية رداً على استفسار بشأن المزاعم الأمريكية التي تقول إن الصين "تعسكر" بحر الصين الجنوبي.



وقال لو "للصين السيادة التي لا تقبل الجدل على جزر بحر الصين الجنوبي والمياه المجاورة لها.. وأنشطة بناء السلام التي تقوم بها الصين على أراضيها ومنها نشر مرافق دفاع ضرورية، هو ممارسة لحقها في الحفاظ على الذات والدفاع الذاتي كدولة ذات سيادة بما يتماشى مع القانون الدولي" .. مؤكداً ان "تلك الأنشطة لا تتعلق بالعسكرة".



واضاف لا توجد مشكلة في حرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي.. لكن الجانب الأمريكي تحت مبرر "حرية الملاحة والطيران" أرسل سفناً وطائرات حربية مراراً للمياه القريبة من الجزر والشعاب الصينية في بحر الصين الجنوبي. مؤكداً أن "هذا يثير التوترات ويمثل إجراء لـ"العسكرة."



وأضاف "نحث الولايات المتحدة على الكف عن الإضرار بسيادة الصين ومصالحها الأمنية وأن تكون بانياً للسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي وليس مخرباً".

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ