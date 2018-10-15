اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فنزويلا تقرر إستبدال الدولار بعملات أخرى في تعاملاتها في سوقها المالية كاراكاس – سبأ :

قررت فنزويلا إستبدال الدولار بعملات أخرى في تعاملاتها في السوق المالية الوطنية.





وقال نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي وفقاً لموقع (روسيا اليوم) ان "فنزويلا تستبدل الدولار باليورو واليوان وعملات صعبة أخرى في جميع التعاملات بسوق صرف العملات الوطنية".



وأضاف إن الحكومة الفنزويلية قررت توفير ملياري يورو لسوق الصرف الوطنية بواسطة الآليات المالية القائمة.



وذكر أن السلطات التنفيذية ستطلب من الجمعية التأسيسية إصدار تشريعات ستعاقب المنظمات أو الأشخاص المسؤولين عن تهريب العملة الفنزويلية إلى الخارج.

سبأ [17/أكتوبر/2018]سبأ