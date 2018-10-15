ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 17 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:58:24م
تكبيد الغزاة ومرتزقتهم خسائر بعمليات عسكرية لسلاح الجو والقوتين المدفعية والصاروخية
كبد الجيش واللجان الشعبية الغزاة ومرتزقتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بعمليات عسكرية لـسلاح الجو المسير والقوتين المدفعية والصاروخية خلال الـ24 ساعة الماضية.
جيش الكيان الصهيوني يصعد من إنتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة
صعّد جيش الكيان الصهيوني اليوم الأربعاء من انتهاكاته بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 81.67 دولار للبرميل
واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الرابعة اليوم الأربعاء مدعومة ببيانات لقطاع النفط أظهرت انخفاضاً مفاجئاً في مخزونات الخام الأمريكية.
اختيار لاعب منتخب كرة الطاولة إبراهيم جبران ضمن فريق الأمل العالمي
أختير لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة إبراهيم جبران ضمن فريق الأمل العالمي للمشاركة في بطولة كأس العالم للقارات لفئة الأشبال والتي ستقام في اليابان.
آخر الأخبار:
الصين تحث الولايات المتحدة على الكف عن إثارة التوترات بقضية بحر الصين الجنوبي
فنزويلا تقرر إستبدال الدولار بعملات أخرى في تعاملاتها في سوقها المالية
الشرطة البرازيلية تطالب بإتهام الرئيس ميشال تامر وآخرين بالفساد
المكتب التنفيذي لاتحاد نساء اليمن يناشد المنظمات لتقديم المساعدات لمنكوبي الإعصار بالمهرة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
فنزويلا تقرر إستبدال الدولار بعملات أخرى في تعاملاتها في سوقها المالية
[17/أكتوبر/2018]
كاراكاس – سبأ :

قررت فنزويلا إستبدال الدولار بعملات أخرى في تعاملاتها في السوق المالية الوطنية.


وقال نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي وفقاً لموقع (روسيا اليوم) ان "فنزويلا تستبدل الدولار باليورو واليوان وعملات صعبة أخرى في جميع التعاملات بسوق صرف العملات الوطنية".

وأضاف إن الحكومة الفنزويلية قررت توفير ملياري يورو لسوق الصرف الوطنية بواسطة الآليات المالية القائمة.

وذكر أن السلطات التنفيذية ستطلب من الجمعية التأسيسية إصدار تشريعات ستعاقب المنظمات أو الأشخاص المسؤولين عن تهريب العملة الفنزويلية إلى الخارج.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 81.67 دولار للبرميل
اجتماع للجنة العليا لحماية المستهلك (مصحح)
ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي في سبتمبر الماضي
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح بقيادة أسهم التكنولوجيا
الطيران العماني يحصل على جائزة أفضل شركة طيران في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
استقرار الدولار قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع قبل صدور بيانات أمريكية
ارتفاع قياسي لعجز الميزانية الأمريكية منذ 2012
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 81.41 دولار للبرميل
إرتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 1230 دولار للاوقية
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد اثنين من أبناء قبيلة عبيدة برصاص قوات الاحتلال الإماراتية
[15/أكتوبر/2018]
أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين جراء القصف على صعدة
[15/أكتوبر/2018]
استشهاد مواطن بقذيفة لمرتزقة العدوان وغارات على صعدة والحديدة
[15/أكتوبر/2018]
18 شهيداً و20 جريحاً بغارات طيران العدوان ونيران حرس الحدود السعودي
[14/أكتوبر/2018]
الصحة: ارتفاع ضحايا استهداف العدوان لنازحي الحديدة إلى 49شهيدا وجريحا
[13/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by